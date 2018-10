Raid punitivo in parrucchieria Vetrina presa a martellate dall'ex dipendente e il marito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Ha distrutto una parrucchieria di via Piemonte e poi si è presentato dai carabinieri per assumersi le propri responsabilità. E’ in sostanza, quello che è accaduto tra la mattina e il pomeriggio di ieri quando, per una vicenda che sembrerebbe essere legata ad un credito non pagato, all’interno del locale di Rolando Baldassarri, noto alle cronache in passato come il “parrucchiere delle dive” si è scatenato l’inferno.Intorno alle 10 infatti un uomo, è stato visto farsi largo a colpi di piccone all’interno della parrucchieria. Con lui c’era anche sua moglie che, stando alle testimonianze, era entrata poco prima all’interno del locale. E’ stato lo stesso Baldassarri poco dopo, ad ammettere che si trattava di una sua ex collaboratrice che vantava, nei suoi confronti, un credito di alcune migliaia di euro. Se quello che è accaduto nei primissimi minuti tra il parrucchiere e l’ex collaboratrice, inizialmente entrata sola all’interno del negozio, è ancora tutto da chiarire. Poche ore dopo, nel primo pomeriggio, si è poi presentato dai carabinieri assumendosi tutte le responsabilità di quanto accaduto e dichiarandosi responsabile dei danneggiamenti effettuati all’interno del negozio. Danni tutt’altro che irrilevanti.