Arrestato il giovane papà ferito in un incidente stradale assieme ai figli di 8 e 5 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - E' stato arrestato dai carabinieri di San Benedetto il papà di 29 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla statale Adriatica all'altezza di Marina di Massignano assieme ai due figli di 8 e 5 anni. L'automobilista, infatti, era in fuga da Padova dove era ricercato per avere commesso reati penali. Momenti concitati al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto quando l'uomo ha rifiutato il ricovero e ha dato in escandescenze tanto da costringere le guardie giurate a intervenire per cercare di placare la sua rabbia.