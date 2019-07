Cedeva dosi di eroina a un tossicodipendente Arrestato spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I carabinieri di San Benedetto hanno fermato a Porto d’Ascoli una Renault, proveniente dal vicino Abruzzo, con alla guida un trentenne nigeriano domiciliato a Martinsicuro. L’africano è stato colto nella flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti nel mentre cedeva due dosi di eroina ad un assuntore del posto. Immediatamente i carabinieri lo hanno bloccato e sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare, rinvenendo in totale, sia in auto che a casa, sei dosi di eroina pronta per essere spacciata, decine di grammi di marijuana, bilancino elettronico di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e più di quattromila euro in contanti, sequestrati come presunto provento dello spaccio. Il trentenne, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti e rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto a disposizione della magistratura.