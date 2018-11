Supermarket di marijuana in pieno centro Arrestato spacciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Nella notte a San Benedetto del Tronto, nel corso di mirati controlli tesi a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri unitamente alle stazioni di Cupra Marittima, Monteprandone e Montefiore dell’Aso, hanno individuato una fiorente attività di spaccio in pieno centro città. Immediatamente I Carabinieri, dopo aver circoscritto la zona per impedire eventuali fughe, sono intervenuti bloccando lo spacciatore, un giovane di origini romene di 20 anni residente a San Benedetto e due giovani assuntori. Durante le perquisizioni i militari hanno rinvenuto decine di grammi di marijuana già suddivisa in dosi, sequestrata. Il giovane è stato quindi portato in caserma e tratto arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente