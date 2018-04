Traffico di droga, furti e detenzione di armi Sette arresti dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Blitz all'alba dei carabinieri ad Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Martinsicuro con l'impiego di unità cinofile di Pesaro e del nucleo elicotteristi di Pesaro per arrestare sette persone per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, porto abusivo di una arma da fuoco e furto aggravato in concorso. L'indagine dei carabinieri è il proseguimento del sequestro di 171 chili di marijuana avvenuto a settembre scorso dove furono arrestate già due persone. Maggiori dettagli verranno forniti in una conferenza stampa dei carabinieri di San Benedetto.