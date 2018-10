Albero cade su auto in sosta a causa delle raffiche di vento Sfiorata la tragedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Forti raffiche di vento hanno investito la provincia di Ascoli e in particolare la costa di San Benedetto. Questa mattina un albero è caduto su un'automobile in sosta in via Tronto a Porto d'Ascoli. L'auto è stata seriamente danneggiata ma per fortuna non ci sono stati feriti. E la caduta di altre piante è stata segnalata un po' dappertutto in altre zone della provincia con grande dispiego di forze dei vigili del fuoco di Ascoli e San Benedetto. Le mareggiate hanno parzialmente eroso le spiagge della costa ma i temuti danni della vigilia per fortuna non ci sono stati.