SAN BENEDETTO - “Tra il mare e le stelle” del molo sud brilleranno 6 chef stellati. Si terrà infatti lungo la suggestiva passeggiata il prossimo 15 luglio la prima edizione di una manifestazione che avrà il duplice scopo di promuovere la Riviera delle palme a livello nazionale e il buon pesce dell’Adriatico grazie alla presenza simultanea di 6 chef, tutti accreditati di Stella Michelin, appunto, che serviranno un menù speciale.

Mille i clienti che potranno partecipare al banchetto che si preannuncia già senza precedenti, almeno sul nostro territorio. Una sorta di festa per la east coast italiana che raramente ha acceso così tanti riflettori. Ma non solo la cucina con i suoi migliori interpreti sarà protagonista. Anche la musica vedrà per la prima volta suonare una big band dal vivo, nel bel mezzo del porto, sopra una chiatta. Ovviamente i dettagli saranno svelati nei prossimi mesi ma ciò che più conta che sta già partendo la campagna pubblicitaria l’obiettivo della quale è attrarre il maggior numero di turisti a San benedetto e comunque segnalare il territorio come patria dell’enogastronomia, del divertimento, della buona musica.

La manifestazione è organizzata dai titolari dell’Antico Caffé Soriano, i fratelli Erminio e Carlo Giudici che ancora una volta si rendono protagonisti di un’iniziativa eclatante. Dopo la cena sulla ruota panoramica ecco che arriva quella lungo il molo sud. Con loro Sandro Simonetti e Stefano Greco. Ovviamente anche l’amministrazione comunale si è dichiarata immediatamente disponibile e contenta di poter ospitare una manifestazione di così ampia risonanza mediatica anche sul web visto che si tratta di un evento che riguarda in primo luogo la visibilità di San Benedetto. E infine anche la Capitaneria di porto ha compreso l’importanza per il territorio dell’evento indicando quali sono i criteri per svolgere tutto in sicurezza.



Proprio nei giorni scorsi, con la morte di Gina Lollobrigida, la Riviera ha potuto ricordare i propri antichi fasti quando, con l’Agenzia Pai di Mimmo del Moro e Dario Gabrielli, per il Gran Galà della Croce Verde arrivavano personalità del calibro anche di Enzo Biagi, di Nino Manfredi e tanti altri. Una lunga tradizione tra il jet set e San Benedetto che dopo gli Anni Ottanta si è affievolita lasciando spazio a un turismo di massa, non sempre all’altezza della tradizione della Palazzina Azzurra. Ecco che “Tra il mare e le stelle” potrebbe proprio riannodare quei fili, un po’ come ha più volte auspicato anche il presidente dell’Assoalbergatori Nicola Mozzoni che in questo suo secondo mandato si è impegnato a cercare più la qualità che la quantità degli ospiti. La cucina, soprattutto se di alto livello, è la nuova frontiera di questo tipo di turismo.