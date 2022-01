Si è presentata questa mattina alla caserma dei carabinieri la donna scomparsa da casa

SAN BENEDETTO - Si è presentata spontaneamente questa mattiuna dai carabinieri Marcella Marchionni, di 67 anni, di San Benedetto la donna che aveva fatto perdere le sue tracce ieri mattina. Per questo motivo la figlia aveva lanciato l'allarme informando le forze dell'ordine e segnalando la scomparsa sui social. Il motivo della preoccupazione era legata al fatto cdhe la mamma aveva lasciato una pochette con alcuni effetti personali ad una sua amica e dopo averle detto che si sentiva in pericolo si é allontanata con la propria auto (una Fiat punto nera 5 porte), in evidente stato confusionale. Aveva il telefono cellulare spento spento. Dai carabinieri sta chiarendo il motivo del suo allontanamento.

