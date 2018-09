Mamma cade in bici: paura per il bimbo di un anno all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Una passeggiata tra le barche è finita nel peggiore dei modi. Ha infatti riportato dei lividi alla schiena e alla testa il bimbo di un anno che, nel pomeriggio di ieri, è stato soccorso insieme alla mamma nell’area del porto peschereccio. Stavano facendo un giro in bici tra i moli quando, per motivi al vaglio della capitaneria di porto poi intervenuta sul posto insieme ai sanitari, sono caduti rovinosamente in terra. Le condizioni del bimbo, considerata la sua tenera età, hanno subito destato le principali preoccupazioni. Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Verde che ha soccorso il bambino trasportandolo in ospedale in codice rosso.