SAN BENEDETTO - Giornata di straordinari, quella di ieri, per i bagnini del salvamento di San Benedetto che, ancora una volta, hanno dimostrato tutta la loro preparazione e l’importanza della loro presenza lungo le spiagge.

Ieri il mare era particolarmente agitato ma questo, evidentemente, non ha fermato molti bagnanti, anche non particolarmente esperti, nell’avvicinarsi all’acqua e addirittura spingersi là dove non si tocca.

Gli interventi



E tra i tanti interventi di salvataggio effettuati ieri ce ne è stato un in particolar, condito da un mistero: quello di una mamma e di un bambino che, dopo essere stati salvati in maniera rocambolesca, sono scappati via. È accaduto all’altezza della scogliera del pennello sull’Albula. La donna e il bambino, stando a quanto ricostruito, sono entrati in acqua direttamente dagli scogli (cosa vietata) e sono subito andati in difficoltà dal momento che la corrente lì ha spinti fuori quel tanto che bastava a farli arrivare dove il fondale era più profondo. A soccorrerli sono stati, insieme al bagnino, anche un bagnante e una bagnante. Entrambi, poi, hanno avuto bisogno del supporto del 118 ma, per fortuna, non sono in condizioni preoccupanti. Tutti e tre sono riusciti a mettere in salvo la mamma e il bambino. Questa, che provata ma non ferita, ha preso il figlio e se ne è andata allontanandosi, praticamente di corsa, dalla spiaggia. Ignoti i motivi di questa incomprensibile fuga.

Salvataggio a Grottammare





L’altro salvataggio è invece avvenuto a Grottammare, Ad andare in difficoltà è stata una coppia di anziani turisti, marito e moglie, che stavano percorrendo, a nuoto, il tratto di mare che separa lo chalet Paoloni dallo stabilimento balneare “Quattro Sorelle” che si trova circa 150 metri più a Nord. I due non avevano però fatto i conti con le condizioni del mare e sono rimasti bloccati a causa della risacca che continuava a spingerli lontano dalla riva nonostante i loro tentativi di tornare verso terra. Sono intervenuti i bagnini Emidio De Carolis e Lorenzo Di Arcangelo che si sono accorti del fatto che i due stavano vivendo delle notevoli difficoltà e li hanno tratti in salvo riportandoli a riva. Sul posto è intervenuta anche l’ambulanza del 118 e, per fortuna, i due non hanno riportato conseguenze preoccupanti.