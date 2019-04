Continua a maltrattare la moglie anche dopo il carcere: condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Denunciato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia. Quasi sempre le sue reazioni violente si scatenavano per futili motivi ed avevano come bersaglio la moglie. Fino a quando, stufa di subire continue vessazioni, la donna ha preso la decisione di rivolgersi ai carabinieri. Il marito è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e nella sentenza emessa dal giudice a carico di P. B., assistito dall’avvocato Felice Franchi, gli è stato imposto l’obbligo di non avvicinamento alla sua ex moglie. Una volta fuori dal carcere, però, il marito ha tentato in diverse circostanze di avvicinare la moglie la quale, nel timore di dover subire ulteriori vessazioni dal suo ex, lo ha denunciato per cui è stato nuovamente arrestato. Al termine il giudice ha condannato l’imputato a un anno di carcere.