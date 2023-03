SAN BENEDETTO - Sembra quasi impossibile che, dopo tutti questi anni, il problema degli allagamenti nella zona di viale Colombo continui a riproporsi con una angosciante puntualità. Anni di lavori e disagi ad essi conseguenti sembrano essere serviti a poco o a nulla considerato il fatto che, ieri mattina, è andato in scena l’ennesimo capitolo di una saga che affligge da anni la città: un lungo acquazzone ha mandato in tilt tutta l’area di viale Colombo e quella del Ballarin costringendo la polizia locale a chiudere tutta l’area e centinaia di automobilisti a cambiare percorso.

E la stessa cosa era accaduta anche domenica mattina. Ma non si sono registrati soltanto lì i problemi.

Riviera in tilt

La pioggia di ieri ha messo in evidenza tutte le criticità del territorio causando persino l’allagamento di istituti scolastici come, ad esempio, la Bice Piacentini e quella di via Alfortville dove è stato necessario evacuare classi e palestre con tanto di intervento dei vigili del fuoco. «Non è in discussione la sicurezza di coloro che frequentano le scuole» ha tranquillizzato il sindaco Spazzafumo che ha effettuato dei sopralluoghi, ma ha anche ammesso che le strutture necessitano di interventi.

Servono interventi

«Ci sono evidenti problemi alla copertura fatta di lucernari che non tengono più - ha spiegato riferendosi alla situazione della Piacentini - mentre la palestra abbisogna di interventi alle pareti in calcestruzzo. Gli interventi manutentivi saranno realizzati non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno». Ma la rabbia, quella vera, arriva dalla zona di viale Colombo. E le parole del presidente della Ciip Giacinto Alati, che all’ora di pranzo ha diffuso quella secondo alcuni p solo la «nota degli alibi» anziché confortare i residenti (che negli ultimi anni hanno assisstito all’apertura di cantieri su cantieri) ha accresciuto il nervosismo. «Sono in corso i lavori che riguardano l’ottimizzazione della rete fognaria su via Colombo e su via Dandolo. I lavori su Via Colombo, d’importo di 400mila euro sono attualmente fermi per via della prossima corsa ciclistica mentre i lavori su via Dandolo, (due milioni e mezzo), hanno subito dei piccoli ritardi per problemi legati all’attraversamento della ferrovia».