Il vento spazza la riviera: antenna pericolante e un'impalcatura che perde pezzi, chiusa una via

SAN BENEDETTO - Un forte vento ha soffiato, per tutta la notte, sulla Riviera delle Palme. E ha costretto i vigili del fuoco ad un paio di interventi uno dei quali ha costretto i pompieri a chiudere una via del centro di San Benedetto. Il maltempo ha infatti reso pericolante un'antenna che si trova sul tetto di un'abitazione di via Palestro, in pieno centro a San Benedetto. Pompieri che erano intervenuti, sempre a causa del vento, nella notte in via Piemonte per una impalcatura che perdeva alcune componenti. In poco tempo, in quel caso, la situazione è stata messa in sicurezza.

