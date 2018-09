Il malore non gli lascia scampo Gabriele muore davanti a casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO- Ha tentato di dare l’allarme ma il malore che lo ha colto gli ha lasciato pochi istanti per rendersi conto di quello che stava accadendo prima di stroncarlo. Un arresto cardiaco, nella tarda serata di sabato, ha spezzato la vita del professor Gabriele Travaglini, 68 anni, docente di latino in pensione. È morto a pochi passi dal suo portone di casa, in via Monte San Michele, la lunga strada che taglia viale De Gasperi e che termina di fronte alla chiesa di Sant’Antonio, dove questo pomeriggio saranno celebrati i funerali dell’uomo.Travaglini stava rientrando a casa a piedi quando ha accusato un violento malore. Ha avuto pochi secondi per capire cosa stesse accadendo e gli sono bastati per aprire la propria automobile, parcheggiata a pochi passi, e allungare la mano per suonare il clacoson in modo da avvisare i residenti della zona che qualcosa non andava. Poi però il malore ha avuto la meglio, il professore si è accasciato a terra dove è rimasto immobile. Lascia la moglie Nadia e i figli Francesco e Arianna. I finerali di Travaglini saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, alle 15.30, all’interno della chiesa di Sant’Antonio da Padova in via Toscana.