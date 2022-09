Malore mentre guida, perde il controllo dell'auto e provoca un frontale: grave 45enne a San Benedetto

SAN BENEDETTO - Colto da malore in auto, invade l'altra corsia e provoca uno spaventoso frontale. È accaduto nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, sulla Sopraelevata a San Benedetto, nel tratto a ridosso dello svincolo di viale dello Sport dove un quarantacinquenne che stava procedendo in direzione Nord ha accusato un malore ed ha invaso l'altra corsia finendo contro un'auto che stava procedendo in direzione opposta.

Frontale dopo un malore, 45enne grave

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde e del presidio Potes dell'ospedale Madonna del Soccorso con le ambulanze per soccorrere i conducenti delle due auto. Il quarantacinquenne, a quanto si apprende, avrebbe riportato le peggiori conseguenze ed è stato soccorso dall'eliambulanza giunta poco dopo e atterrata nella piazzola allestita in via Sgattoni, di fronte all'Istituto Commerciale Capriotti, a pochi metri di distanza dal luogo dell'incidente. Il conducente dell'altro veicolo non sarebbe in gravi condizioni ed è stato trasportato al Madonna del Soccorso con un trauma toracico da uno dei mezzi di emergenza intervenuti sul posto. Ad intervenire è stata la polizia stradale per effettuare i rilievi e lavorare alla ricostruzione della dinamica dell'incidente. Ed anche per gestire la viabilità che ha subito qualche ripercussione considerata anche l'ora di punta. A supporto degli agenti sono arrivati anche i carabinieri.