Stroncata da un malore mentre fa il bagno: non servono a nulla i disperati tentativi del 118

SAN BENEDETTO - Tragico pomeriggio: un'anziana di circa 80 anni è stata ritrovata senza vita sulla spiaggia di San Benedetto nel pomeriggio stroncata da un malore mentre stava facendo il bagno. L'anzianza non aveva documenti con se e quindi al momento non è stata identificata.

Alcuni testimoni l’hanno vista accasciarsi mentre usciva dall'acqua. Una operatrice dello stabilimento balneare Medusa, guidata al telefono dalla centrale operativa del 118 le ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dell’ambulanza ma non c'è stato nulla da fare. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto ha tentato in ogni modo di rianimarla ma tutto si è purtroppo rivelato vano.