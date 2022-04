Madonna del Soccorso, il personale non basta: blitz a sorpresa del sottosegretario Sileri in ospedale

SAN BENEDETTO - Visita a sorpresa del sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri che, dopo il “blitz” di settembre è tornato al Madonna del Soccorso incontrando il direttore dell’Area Vasta Massimo Esposito e alcuni dirigenti dei reparti oltre alla presidente dell’associazione Bianco Airone Ornella Vallesi che alcune settimane fa si era rivolta proprio a Sileri per i problemi incontrati dalle persone che necessitano di assistenza di tipo oncologico. Il sottosegretario è arrivato pochi minuti dopo le dieci nel piazzale che si trova di fronte all’ingresso del nosocomio.



Ad attenderlo, oltre ad Esposito, c’erano anche il senatore Giorgio Fede e i consiglieri regionali Andrea Assenti e Andrea Maria Antonini. La delegazione si è quindi recata negli uffici direzionali del nosocomio sambenedettese per fare il punto della situazione e per incontrare alcuni dirigenti dei reparti come la primaria del Pronto soccorso, Giuseppina Petrelli e il primario del reparto di Chirurgia Salomone Di Saverio, amico di vecchia data del sottosegretario. Un incontro che ha fatto seguito a quello avvenuto lo scorso settembre quando si parlò anche di fondi Pnrr ma, soprattutto, di personale e organico.

«Abbiamo parlato soprattutto della necessità di andare incontro a quella dell’emergenza urgenza, quindi il pronto soccorso, in vista del restyling a livello nazionale considerato il problema della carenza di medici e della carenza di personale sanitario che non rappresenta soltanto un problema delle Marche o di San Benedetto. E’ un problema che riguarda tutta la nazione al quale stiamo facendo fronte con diversi provvedimenti ma è chiaro che va fatto in fretta anche per zone come quella della Riviera delle Palme che hanno poi una ciclicità con interventi che poi cambiano a seconda della stagione. In questo caso di quella estiva». C’era anche Ornella Vallesi, presidente dell’associazione Bianco Airone Onluns che si occupa dei malati oncologici.



Aveva scritto, nel mese di gennaio, una lettera al sottosegretario nella quale denunciava una drammatica situazione per quanto riguarda l’assistenza alle persone che dovevano essere seguite in quello specifico percorso per la carenza di organico aggravata anche dal fatto che una delle dottoresse è andata in maternità. Vallesi si è detta soddisfatta dell’incontro: «L’onorevole si è dimostrato molto disponibie» ha spiegato.

