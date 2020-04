Non risponde più agli amici, "Bobo" Mazza trovato morto in casa stroncato da un malore

SAN BENEDETTO - Un lutto improvviso ha scosso, proprio la mattina del giorno di Pasqua, il Paese alto di San Benedetto. In vai Case Nuove è infatti stato trovato senza vita, probabilmente stroncato da un malore, Umberto Mazza, ex marittimo soprannominato “Bobo” o “Pistò”. Mazza, che viveva solo, non dava notizie di sé da diversi giorni e, domenica, alcuni conoscenti hanno dato l’allarme chiedendo aiuto ai vigili del fuoco e al 118. I pompieri hanno così aperto la strada ai sanitari all’interno dell’abitazione dove l’uomo viveva e lo hanno purtroppo trovato senza vita.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, sono 45 i nuovi positivi nelle Marche su 436 tamponi. Totale a 5.426

I furbetti del Coronavirus: alimentari aperti a Pasqua, seconde case, runner e ciclisti finiscono nella rete dei controlli

L’intervento degli operatori arrivati a bordo dell’ambulanza si è purtroppo rivelato vano. Non c’era ormai più nulla da fare purtroppo.

Sul corpo di Mazza è stato eseguito il test per la rilevazione del Coronavirus 19 e nelle prossime ore arriveranno i risultati ma a stroncare il 66enne dovrebbe essere stato un malore legato probabilmente ad altre patologie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA