Città in lacrime per Simone, il mattatore della movida ucciso dalla malattia a 42 anni

SAN BENEDETTO - È morto a 42 anni Simone Urban, figlio dell’ex bandiera rossoblu Giovanni e storico vocalist dei locali della costa adriatica, in particolar modo tra San Benedetto e Pescara. Punto di riferimento della movida in riva all’Adriatico, come il Jambo e il Cutty Sark Urban viveva tra la città marchigiana e quella abruzzese. Tantissimi, in queste ore, i messaggi di cordoglio per Simone che era estremamente conosciuto e benvoluto.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, altri 3 morti in un giorno: sono tutti uomini del Pesarese, il più giovane aveva 64 anni. Nelle Marche 977 vittime/ I contagiati nelle regioni in tempo reale

Per tutti era una persona alla quale non si poteva non voler bene, semplice ed empatico. «Sinceramente non so se una persona così buona d’animo l’abbia mai conosciuta, credo di no. Ciao Simone, riposa in pace” ha scritto il dj Claudio Corna. Un altro storico dj, Roby Liza, ricorda Simone Urban con una foto insieme e scrive «good bye». Si aggiunge il «ciao Simone» di Filo Dj Di Paolantonio. Pietro Kus, operatore del divertimento, dice: «Non scriverò di quanto eri gentile, sempre sorridente nonostante i tuoi problemi di salute, umile, voglio ricordare la tua voglia di vivere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA