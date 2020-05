La città in lutto per Sergio Ciabattoni, la sua Domus ha segnato un'epoca

SAN BENEDETTO - Chi non ricorda le famose pubblicità che prima delle differite dalla Samb facevano da traino alla trasmissione su Tvp? La Domus di Sergio Ciabattoni era entrata nell’immaginario collettivo e oggi la Riviera piange il fondatore che è morto a 83 anni.

Molto conosciuto, era titolare dello storico negozio Domus dal 1969 con i suoi figli Luigi Dante e Letizia e Giorgio che invece vive all’estero per svolgere la professione di musicista con grande successo. Nato a Monsampolo del Tronto il 14 giugno, Sergio iniziò a lavorare nella falegnameria di famiglia con il fratello Giovanni e in poco tempo misero su un mobilificio di successo negli Anni Sessanta.



Lui poi abbandonò il legno per la stoffa prima come agente di commercio per Marche Abruzzo e Molise, poi aprì la sua attività, la Domus. Un vero punto di riferimento nel Centro Italia per i suoi tendaggi tappeti e biancheria d’arredo. La sua attività ha festeggiato proprio l’anno scorso il 50° anno superando tutte le crisi perché era fondata a livello familiare e sopratutto sul rispetto dei suoi clienti e dei suoi collaboratori. La moglie Florenze ha seguito Sergio in tutti i suoi progetti crescendo i 4 figli . Lo ricordano anche i nipoti Davide, Emanuele, Daniele e Federico il genero Devis con le nuore Roberta Vittoria e Tamara e le sorelle Alvise e Maria. Funerale oggi alle 16 nella chiesa di Cristo Re a Porto d’Ascoli.

