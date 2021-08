La Samb e la città in lacrime per Nicola Troli: si è spento l'autore dell'ultimo gol "autoctono" in un derby al Ballarin

SAN BENEDETTO - Lutto in Riviera per la morte di Nicola Troli, scomparso nel tardo pomeriggio di mercoledì alla clinica Villa Anna. Aveva 77 anni ed è stato uno dei più noti e apprezzati calciatori della Samb degli anni Settanta e suo è stato l'ultimo gol di un sambenedettese segnato nel derby con l'Ascoli al Ballarin. Lascia la moglie Corinne e i figli Cristano e Stefania. I funerali saranno celebrati domani mattina nella chiesa di Sant'Antonio da Padova in via Toscana a San Benedetto, alle 11.30. Oltre che una bandiera della Samb. Troli ha rappresentato anche un punto di riferimento per i bagnini del salvamento.

