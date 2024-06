San Benedetto in lutto per Adriano Curzi, si è spento il custode dell'Agraria

SAN BENEDETTO - San Benedetto e soprattutto il quartiere Agraria sono sotto choc per la scomparsa di Adriano Curzi, morto a 75 anni per malattia. Adriano era molto conosciuto in zona per essere stato non solo il custode del centro sportivo ‘Sabatino d’Angelo’ dell’Agraria, ma anche il tuttofare, una presenza costante e indispensabile per il buon funzionamento delle attività. La notizia della sua scomparsa, avvenuta a seguito di una malattia scoperta solo un mese e mezzo fa, ha scosso tutte le persone che lo conoscevano.

L’Agraria Club, associazione che gestisce il centro sportivo, lo ricorda con affetto e gratitudine per tutto quello che ha fatto nel corso degli anni. «Adriano era una colonna portante della nostra società - afferma il presidente Gianluca Pasqualini -. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Adriano». «Sei stato per i nostri ragazzi il punto di riferimento - sono le parole dei genitori dei ragazzi che frequentavano il centro sportivo-. Sempre disponibile con loro, ogni abbigliamento che andava perso tu lo prendevi e lo mettevi da parte, e anche con noi genitori sei sempre stato disponibile. Rimarrai nei nostri cuori e in quelli dei nostri figli». Adriano lascia la moglie e due figli, Simone e Andrea. I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa dell’Annunziata a San Benedetto.