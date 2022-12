Lutto nel mondo forense piceno: è morto a 57 anni per una grave malattia l'avvocato Luca Troiani

SAN BENEDETTO - È scomparso a 57 anni, a causa di una grave malattia, l’avvocato Luca Troiani. Viveva a San Benedetto dove esercitava la professione forense nello studio di via Dari. I funerali si terranno doman, alle ore 15, nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, in via Monte San Michele.

Il presidente dell’ordine degli Avvocati di Ascoli Tommaso Pietropaolo lo ricorda evidenziando «le sue caratteristiche personali e professionali. Sempre disponibile al sorriso verso tutti. Apparteneva ad una storica famiglia di avvocati sambenedettesi che si sono sempre distinti nell’esercizio della professione forense. La sua prematura scomparsa lascia un segno molto profondo nell’intera avvocatura picena».

Anche il giornalista Remo Croci scrive così dell’avvocato Luca Troiani «Riavvolgo i ricordi e vedo Luca Troiani con il suo passo lento attraversare le strade del centro. Sul viso un sorriso accennato e un saluto sempre per tutti. E soprattutto una parola rassicurante a chi ne aveva bisogno. Da mesi Luca era costretto a vivere il suo disagio a letto. La malattia lo aveva bloccato. Ma non gli aveva negato di regalare i suoi sorrisi a chi lo andava a salutare. Luca era un bravo ragazzo davvero che è diventato uomo e avvocato professionista apprezzato nel foro di Ascoli. Mancherà a chi gli ha voluto bene e alla nostra città che perde una persona perbene».