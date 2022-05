Giuseppe Pignotti si è spento a 63 anni: la Procura sospende il funerale

SAN BENEDETTO - Sono stati rinviati a data da destinarsi i funerali di Giuseppe Pignotti venuto a mancare nella notte tra sabato e domenica scorsi. L’ultimo saluto, al padre dell’ex consigliere comunale di Forza Italia Valerio, erano previsti per questo pomeriggio presso la chiesa di San Benedetto Martire ma sono slittati per indicazione della Procura e presto verrà fissata una nuova data.

Pignotti, 63 anni, è morto a seguito di un malore, lasciando tutti interdetti, era molto conosciuto in città essendo il titolare della carrozzeria La Moderna, viveva al Paese alto ed era un amante delle due ruote. Nei fine settimana, infatti, era solito andare per colline con il gruppo di amici e appassionati della bicicletta. Un uomo solare che è stato ricordato da tutti per la sua capacità di rapportarsi con le persone.

Era molto attivo anche all’interno della parrocchia di San Benedetto Martire, nel quartiere del Paese alto dove era diventato, negli anni, un punto di riferimento soprattutto per i più giovani. Lascia la moglie Angela (sorella del consigliere comunale Luciana Barlocci) assieme ai figli Valerio e Massimo. Proprio la cognata Luciana ha dichiarato: « Lascia un vuoto impossibile da colmare. E’ stato un fratello, un pilastro della nostra famiglia che senza di lui non sarà più la stessa».

