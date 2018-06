Ragazzo si schianta in scooter con l'auto sul lungomare E' in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Incidente stradale questa mattina a San Benedetto del Tronto in viale Marconi sul lungomare. Un ragazzo di 23 anni in sella a uno scooter è andato a sbattere contro un'automobile. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari inviati dalla centrale operativa del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Madonna del Soccorso in codice 3, ovvero in gravi condizioni. A ricostruire la dinamica dell'incidente sono gli agenti della polizia stradale di San Benedetto del Tronto.