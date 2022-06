Sul lungomare scattano i parcheggi a pagamento. Ecco quali sono le regole da rispettare per non prendere multe

SAN BENEDETTO - Da domani per parcheggiare sul lungomare si dovrà pagare e quindi munirsi di ticket da esibire sul cruscotto della propria auto. Per tutto il mese di giugno, infatti, si pagherà sia nei giorni festivi che tutti i sabati e domenica, per poi andare a regime nei mesi di luglio e agosto, mentre a settembre si pagherà solo nei primi due weekend.



Un periodo più prolungato e tariffe più alte sono previsti per la sosta sul lungomare nell’estate 2022. Dopo due anni di cifre abbassate a seguito della pandemia, questa sarà la stagione in cui per sostare sulle strisce blu e recarsi al mare costerà di più per residenti e turisti. Si comincerà domani con la festa del 2 giugno per proseguire sabato e domenica e tornare a pagare ogni fine settimana, poi tutti i giorni dal 1 luglio fino al 31 agosto mentre a settembre solo i primi due fine settimana. In questi giorni la Multiservizi sta lavorando alacremente per riattivare i parchimetri e per tornare a tinteggiare le strisce blu che l’inverno ha sbiadito. Nuove strisce verranno disegnate anche sul tratto appena riqualificato e che dovrebbe tornare fruibile a partire da questa sera. Per quanto riguarda le tariffe un’ora costerà 1,20 euro, 5 ore 4 euro, un’intera giornata 8 euro e questo è il grattino che maggiormente viene acquistato dai pendolari della domenica. Poi c’è l’abbonamento settimanale a 32 euro, quello mensile a 120 euro, il trimestrale a 250 euro.



Il trimestrale per i residenti ammonta a 50 euro, trimestrale per proprietari di case invece 70 euro, il trimestrale dei non residenti lavoratori a 120 euro e infine il trimestrale degli accompagnatori a 60 euro. Per la richiesta dell’autorizzazione va effettuata presso l’ufficio dell’Azienda Multi Servizi che si trova all’interno del parcheggio della stazione ferroviaria di San Benedetto. Per il rinnovo basta presentare la ricevuta del pagamento ed il vecchio talloncino. Novità nel pagamento delle multe che da quest’anno non potrà più avvenire in tabaccheria ma online, oppure stampando il bollettino e pagando alle poste così come presso lo sportello della Multiservizi all’interno del parcheggio della stazione dove si potrà saldare l’ammenda. Una modifica più scomoda soprattutto per gli anziani che hanno meno praticità con i pagamenti informatici.

