Il lungomare è in stand by: «Tutta colpa della pioggia». Ma l'eliminazione delle passerelle per l’asfaltatura indigna i concessionari

SAN BENEDETTO - Fari puntati sul prossimo weekend. Perché , se è vero che ieri sono iniziate le opere di smantellamento del cantiere - come aveva annunciato il sindaco Pasqualino Piunti - sul lungomare ciò che conta dal punto di vista turistico e della viabilità è la riapertura del doppio senso di marcia che, a meno di miracoli, sarà impossibile si potrà realizzare entro questo fine settimana. Lo conferma Annalisa Sinatra, dirigente dei lavori pubblici che precisa le nuove scadenze.



«Purtroppo è piovuto - dice l’architetto - e i lavori sono slittati di un paio di giorni. A questo punto non riapriremo prima di lunedì perché c’è da completare la segnaletica». Neppure una corsia sarà aperta entro il giorno di festa ma si lavorerà alacremente anche durante il fine settimana. Anche perché i titolari degli chalet sono sul piede di guerra. Ieri mattina, d’altra parte, per le opere di asfaltatura sono state eliminate le passerelle che consentono agli stabilimenti di far attraversare i turisti e i fornitori la zona transennata.

Di qui l’indignazione di coloro che hanno considerato l’ulteriore slittamento come il tradimento delle promesse e il prolungamento di un’attesa che sta arrivando allo sfinimento. Per fortuna comunque il meteo non è dalla parte dei bagnanti, così che il protrarsi dell’attesa può sembrare più abbordabile. Anche perché chi è passato sul lungomare avrà visto che ulteriori lavori si stanno realizzando nella corsia est.



Si stanno posizionando, infatti, i semafori per rendere accessibili anche ai disabili il nuovo lungomare. Certo, nulla di quanto sta accadendo a Rimini dove addirittura tutto il lungomare è stato pedonalizzato ma san Benedetto con due sole strade in direzione nord sud non si può certo permettere un tale lusso. Il sindaco Pasqualino Piunti è ottimista: «Stiamo facendo il massimo per riaprire prima possibile. c’è da pazientare».

