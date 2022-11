SAN BENEDETTO - Nuove rastrelliere sul lungomare ma anche in centro e torna, dopo oltre 15 anni, il lavaggio delle strade. Prosegue quindi il programma per il decoro urbano avviato dall’amministrazione comunale che proprio in questi giorni sta operando presso il quartiere Salaria.



Lo stop



Sempre meno bici abbandonate o lasciate legate ad alberi e pali. La battaglia alle due ruote selvagge sta andando avanti e dopo gli interventi massicci su Porto d’Ascoli e viale De Gasperi ora tocca a via Roma, l’isola pedonale di viale Secondo Moretti e il lungomare. Soprattutto in quest’ultima zona in estate si assiste al fenomeno delle bici lasciate ovunque, anche legate alle nuovissime installazioni illuminanti che si incontrano lungo la passeggiata riqualificata. L’amministrazione metterà sul prossimo bilancio di previsione gli stanziamenti per l’acquisto di nuove rastrelliere dove la bici potrà essere legata direttamente al telaio così da ridurre il rischio di furti.

«E’ dai tempi dell’amministrazione Perazzoli che non si procede più al lavaggio delle strade- afferma il vice sindaco Tonino Capriotti – noi intendiamo procedere una volta al mese per ciascuna arteria, eccetto il centro dove avviene quotidianamente. Così come è nostra intenzione rendere sistematica la pulizia urbana. Quindi gli interventi effettuati da un anno a questa parte dovranno andare in calendario con una programmazione sistematica». Interventi che però dovranno essere discussi con i comitati di quartiere e all’interno della maggioranza. Per Natale si procederà alla pulizia del centro quindi viale Moretti, viale Buozzi, la Rotonda e piazza Matteotti, a seguire la zona nord da via Roma fino al quartiere San Filippo e tutta l’area a est della ferrovia. Nuovi interventi, sempre rientranti nel decoro urbano, riguardanti due diverse aree del quartiere Salaria. Verranno effettuati: ripristino di manufatti e opere deteriorate, pulizia della rete fognaria, controllo e pulizia dei corpi illuminanti, controllo della segnaletica stradale e sistemazione delle buche, pulizia del suolo, delle caditoie, potature e cura aiuole.



Il calenadrio



Domani le operazioni interesseranno l’area compresa tra via Manzini, via Vivanti, via Salita al Monte e via Torino. Invece, giovedì gli interventi si terranno nell’area compresa tra via Salita al Monte, via Rosselli – Spoleto, la Statale 16 e via Torino. Nei giorni degli interventi, nelle aree interessate dai lavori insisterà il divieto di sosta per tutti i veicoli non autorizzati dalle 7 fino a fine lavori.