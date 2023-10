SAN BENEDETTO - In ritardo e senza sponsor per i commercianti ma con un budget maggiore rispetto allo scorso anno. Così si annuncia il Natale per i commercianti che vorranno allestire le luminarie lungo le proprie strade e che non potranno contare sugli sponsor, mentre il Comune propone un concorso a premi da svolgere durante le festività. Venerdì è andata in scena la prima riunione, tra l’amministrazione e i negozianti, proprio per predisporre il progetto per l’illuminazione natalizia della città.

L’incontro



Si è trattato un primo incontro ma le aspettative non sono delle migliori. L’amministrazione ha fatto sapere che verrà predisposto un fondo di circa 50mila euro per sostenere il costo di allacci e consumi. Il Comune si occuperà di allestirle per le zone centrali come viale Moretti e le piazze Matteotti e Giorgini, con tanto di alberi. Il problema è che nel 2022 c’erano state le risorse provenienti anche dalle sponsorizzazioni che erano state dirottate a favore dei negozianti, i quali avevano così potuto scalarle dalle spese sull’acquisto delle luminarie. Invece quest’anno i soldi provenienti dagli sponsor andranno a scalare le spese comunali per allacci e consumi. Di conseguenza i commercianti non potranno contare sulle entrate dei privati e questo ha destato non pochi malumori.

Presenti alla riunione circa trenta negozianti provenienti da tutti i quartieri a cominciare da quelli di Porto d’Ascoli, la zona San Filippo e il centro con i negozianti di via Montebello, via Curzi, via Ugo Bassi, via San Martino e via XX Settembre. E proprio i negozianti hanno sottolineato il ritardo con cui si è iniziato a progettare l’allestimento di luminarie e di eventi per il Natale, visto che in passato si cominciava a ridosso dell’estate così come lo richiedono le stesse ditte che forniscono le luminarie. A rappresentare l’amministrazione l’assessore Laura Camaioni e il consigliere Fabrizio Capriotti, mentre quest’anno sembra fuori dai giochi il capogruppo Stefano Gaetani che dopo essersi occupato dell’organizzazione delle Frecce tricolori, della Notte della lira e di Coldiretti per questo Natale sembra essere fuori dall’organizzazione nonostante avesse partecipato anche a una fiera a Francoforte proprio dedicata alle luminarie.



L’idea





Sarà comunque il Natale del concorso a premi. Novità proposta dall’assessore al commercio Laura Camaioni che ha pensato a una sorta di lotteria in vigore dal primo al 31 dicembre dove gli acquirenti delle attività che aderiranno riceveranno un tagliando per ogni acquisto e a gennaio si svolgerà l’estrazione con circa 80 premi in palio, ovvero buoni di diversa entità da spendere negli stessi negozi nei mesi successivi fino a Pasqua. «In questo modo – spiega Camaioni – andremo a incentivare il commercio e a creare anche maggiore movimento dal momento che i clienti dovranno tornare nella stessa attività per spendere il buono. Tutto però dipenderà se i negozianti aderiranno, puntiamo almeno a 200 punti vendita altrimenti sarà impossibile organizzarlo». L’incontro è stato aggiornato alla prossima settimana.