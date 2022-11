SAN BENEDETTO - Verranno accese domenica 4 dicembre le luminarie al porto. Per la prima volta nella storia di San Benedetto anche il porto avrà le sue luci di Natale. Nei giorni scorsi si è svolto un incontro alla presenza dell’assessore al commercio Laura Camaioni e dei consiglieri Stefano Gaetani e Giselda Mancaniello alla presenza di esponenti della marineria, dei commercianti ittici, degli addetti ai cantieri, degli operatori della piccola pesca e del mercato ittico.

Tutti gli attori, che gravitano attorno all’area portuale, hanno deciso di partecipare alle spese per le luminarie che verranno allestite sulle facciate degli edifici che si trovano davanti alla banchina Malfizia. Quindi non si tratterà di luminarie appese, non essendoci tralicci e pali su cui sostenete i fili, ma saranno applicate sulle facciate degli immobili che insistono su viale Colombo all’interno dell’area portuale.

Le restanti luci e addobbi che andranno a illuminare il centro cittadino verranno accese, come da tradizione, l’8 dicembre partendo da viale Moretti, piazza Giorgini, piazza Matteotti dove è stata già fissata la giostra, via Montebello, piazza Nardone, piazza Sacconi, via Fileni, via del Consolato e via Voltattorni al Paese alto, piazza San Filippo Neri, via Mare e piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli. Tramonta, invece, l’ipotesi di installare la pista di ghiaccio visto non è stata trovata una location adatta e soprattutto il gruppo elettrogeno .