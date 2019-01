Litiga con la madre 80enne e la chiude fuori di casa al freddo

di Emidio Lattanzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO- Un altro episodio di violenza domestica., a meno di ventiquattro ore e qualche centinaio di metri di distanza, sono infatti tornate ad intervenire forze dell’ordine e ambulanze per le intemperanze di un uomo che, all’interno dell’abitazione della madre, ne ha combinate di tutti i colOri.A quanto si apprende l’uomo, V.I. di sessant’anni, si trovava da alcuni giorni nell’abitazione dell’anziana madre, una ultraottantenne che risiede in viale De Gasperi. Già noto alle forze dell’ordine, nella tarda serata di martedì ha iiziato ad inveire contro l’anziana. Le sue grida sono state avvertite da decine di vicini alcuni dei quali hanno pensato bene di prendere il telefono e dare l’allarme chiamando i soccorsi. Anche perché, nel momento apicale della sua rabbia, il sessantenne ha preso l’anziana e l’ha letteralmente chiusa fuori di casa, in una delle serate più fredde di questo mese di gennaio.