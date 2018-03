Lite per un post â€‹su Fb finisce a coltellate: arrestato 45enne per tentato omicidio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Tre coltellate, una al petto e due alla schiena. Sono i fendenti che Valter Mazzetti., 45enne sambenedettese avrebbe sferrato al corpo di Marco Pignotti, 52 anni, poco prima delle 7 di ieri mattina davanti all’ospedale.I due si trovavano di fronte alla porta dell’ospedale in attesa dell’apertura del Sert quando, per motivi ancora tutti da chiarire ma presumibilmente legati ad un post su un social network, Facebook, quindi fortemente futili, si è accesa una forte lite. La discussione è diventata sempre più violente fino a quando sarebbe comparso un coltello. Con la lama il 45enne avrebbe sferrato quei colpi sul corpo del rivale che è caduto a terra. L’aggredito è stato soccorso prima dagli operatori della sicurezza in servizio nel nosocomio e poi dai sanitari del vicino pronto soccorso che lo hanno subito trasportato all’interno del reparto di emergenza. L’aggressore avrebbe invece provato ad allontanarsi dalla zona della lite ed è riuscito a sbarazzarsi del coltello ma è stato intercettato dai carabinieri arrivati sul posto nel giro di pochissimo tempo.L’uomo è stato accompagnato in caserma, al comando compagnia, dove è stato interrogato quindi è stato trasferito nel carcere di Marino del Tronto con l’accusa di tentato omicidio. Il 52enne aggredito è invece stato sottoposto ad un drenaggio dal momento che il problema principale riportato in seguito alle coltellate ricevute, è legato ad un polmone. Oltre ad una profonda lesione subita con il fendente che lo ha raggiunto al torace infatti, il coltello potrebbe aver provocato conseguenze ad uno dei due polmoni. Ad ogni buon conto non è in pericolo di vita e la prognosi, provvisoria, è di quindici giorni.