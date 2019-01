Si trasferisce dalla Romania per lavoro che non esiste Soccorsa dal 118 per inedia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Una cinquantanovenne romena è rimasta praticamente bloccata in Riviera, senza soldi e senza un posto per dormire, dopo essere stata attirata a San Benedetto da un uomo conosciuto suI social. La donna è infatti arrivata in Italia, domenica, su uno dei pullman che, più volte a settimana, collegano la Romania alla Riviera delle Palme per rispettare un appuntamento avuto con l’uomo che le aveva promesso di farle iniziare una sorta di nuova vita garantendole un lavoro e, forse, anche qualcos’altro. Gli aspetti legati alle conversazioni tra i due non sono stati ben chiari poichè che la cinquantanovenne non parla quasi per niente l’italiano. Quando è arrivata a San Benedetto però non ha trovato nessuno ad attenderla. Nel giro di qualche ora si è resa conto di essere stata ingannata ma anche di non sapere più come fare a tornare in Romania. L’umiliazione e la vergogna per l’inganno di cui è stata vittima l’hanno spinta a non chiedere aiuto a nessuno ma anche a girovagare senza meta a Porto d’Ascoli facendo base al bar della Sosta, l’area di servizio a ridosso del parcheggio dei pullman nell’area di via San Giovanni. Ha stazionato al bar per un paio di giorni fino a quando, martedì pomeriggio, è crollata per la stanchezza e la profonda debolezza. Ai suoi soccorritori (è stata assistita prima da alcuni ragazzi che si trovavano lì in quel momento poi dal personale sanitario del 118) è riuscita, malgrado le difficoltà con la lingua, a far capire quale fosse la sua storia.