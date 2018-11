Lavori sulla galleria â€‹dell'A14: lunghe code su entrambe le corsie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GROTTAMMARE – Ancora effetti dell’incidente in galleria dell’estate scorsa.Autostrade per l’Italia comunica che sulla A14 Bologna- Taranto, tra Pedaso e Grottammare, in direzione Pescara , si registrano code di 6 km e altrettanti in direzione opposta, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso per lavori in corso all’interno della galleria Castello , in direzione sud, interessata dall’incidente del 23 agosto scorso, nel quale un camion aveva preso fuoco. I lavori per ripristinare la porzione di galleria danneggiata, sono in via di completamento.