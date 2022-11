Lavori per la fibra ottica, danneggiati alcuni cavi: ecco le zone di San Benedetto a rischio disagi

SAN BENEDETTO - Emergenza in corso: nel corso degli scavi per l’estensione della rete in fibra ottica di San Benedetto sono stati accidentalmente danneggiati alcuni cavi dei sottoservizi nel quartiere San Filippo Neri. Disagi ancora da decifrare ma questo potrebbe determinare problemi alla pubblica illuminazione in via Crivellucci e nelle aree limitrofe. I lavori di ripristino sono già stati avviati e saranno completati al più presto.