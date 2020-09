Lavori in corso, è vietato entrare: soprelevata chiusa ad ore alterne: ecco i percorsi alternativi per il traffico verso e dall’Ascoli-Mare

SAN BENEDETTO - Proseguono i lavori di manutenzione straordinaria sull’Ascoli – Mare. L’amministrazione provinciale sta eseguendo degli interventi su alcune campate della Strada Provinciale 227 raccordo Ascoli Mare - Porto d’Ascoli, meglio nota come soprelevata Ascoli- Mare. I lavori stanno interessando in questa fase le rampe di collegamento tra la Statale Adriatica e la soprelevata stessa all’ingresso Sud di San Benedetto. Alcuni interventi già sono stati eseguiti nelle scorse settimane e altri verranno effettuati a partire da domani. Saranno inevitabili disagi per gli automobilisti di conseguenza la Provincia ha indicato percorsi alternativi e apposto l’adeguata segnaletica.

LEGGI ANCHE:

Cadaveri dei fidanzati scoperti in spiaggia, manca ancora la prova del Dna



Il piano di manutenzione del raccordo Ascoli-Porto d’Ascoli prevede il risanamento profondo della pavimentazione per l’intera estensione dell’arteria, con realizzazione di asfalto drenante, miglioramento delle pendenze e delle opere idrauliche al fine di elevare lo standard di servizio e il livello di sicurezza dell’infrastruttura in caso di pioggia. Intervento che rientra nell’ambito del piano di riqualificazione avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) per l’innalzamento degli standard di sicurezza lungo la direttrice. Opera che era stata iniziata nei primi giorni di agosto e che sta proseguendo per l’intero mese di settembre. Nei primi giorni di agosto era stato completato un tratto della carreggiata in direzione mare a Castel di Lama.

Da domani fino a lunedì prossimo, sempre dalle 9 alle 18, festivi esclusi, il divieto di transito riguarderà la rampa d’ingresso Nord - Sud dalla rotatoria di via San Giovanni verso l’Abruzzo. Rimarrà aperta la rampa che porta verso l’Autostrada e verso Ascoli. Per dirigersi a Sud sarà dunque necessario utilizzare la soprelevata imboccandola da una delle rampe precedenti (via Sgambati, via del Cacciatore) oppure, giunti alla rotatoria, svoltare a sinistra nel sottopasso di via Brodolini per poi reimmettersi sulla soprelevata. Per i mezzi pesanti, che non possono manovrare in questa zona, sarà obbligatorio imboccare la soprelevata da uno degli svincoli precedenti. In ogni caso verrà allestita apposita presegnalazione.

Nei giorni scorsi l’Anas aveva emanato un’ordinanza riguardante i lavori che saranno ultimati nella giornata di oggi, dalle 9 alle 18, esclusi i giorni festivi, che hanno visto chiudere al traffico la rampa di uscita Sud - Nord dalla Statale 16 alla rotonda di via San Giovanni. In pratica, chi viene dall’Abruzzo non può imboccare la rampa che scende sulla Statale ma deve obbligatoriamente proseguire sulla soprelevata. Per rientrare sulla Statale si potrà uscire al primo svincolo di via Brodolini e, attraverso il sottopasso di via San Giovanni, reimmettersi sulla Statale 16 tutto questo fino a oggi quando verrà terminato questo tratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA