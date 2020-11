Ancora lavori sull'autostrada A14: chiuso per tre notti il casello

SAN BENEDETTO - Lavori in corso sull'autostrada A14: chiuso per tre notti, a partire da questa sera, il casello di San Benedetto, in entrata verso nord ed in unscita da sud.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 novembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di San Benedetto del Tronto, in entrata verso Ancona/Bologna e in uscita per chi proviene da Bari/Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Grottammare o di Val Vibrata.

