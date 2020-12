I lavori di asfaltatura mandano il traffico in tilt: lunghe code e peripezie per i camion

SAN BENEDETTO - E' stata una giornata da incubo per la viabilità di San Benedetto. La chiusura della corsia nord di via Pasqualini, per i lavori di asfaltatura, ha infatti provocato dei disagi enormi che hanno portato a code estenuanti per gli automobilisti.

Sia in direzione Nord che sul versante opposto, nella tarda mattinata, per percorrere meno di un chilometro si è arrivati ad impiegare un'ora di tempo e il risultato è stato che tutto il traffico si è riversato su viale De Gasperi che ha pesantemente risentito di tutta la situazione. Problemi anche per alcuni tir che sono stati lasciati arrivare fino al ponte dell’Albula da dove poi sono dovuti tornare indietro con manovre estremamente complicate.

