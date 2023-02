Lavori sull'autostrada A14: stazioni chiuse domani e giovedì. Ecco quali e in che orari

SAN BENEDETTO - Meglio prendere nota per evitare problemi. Sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 febbraio, sarà chiusa la stazione di San Benedetto del Tronto, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Grottammare;

Dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fermo Porto San Giorgio, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Porto Sant'Elpidio;

Dalle 22:00 di venerdì 10 alle 6:00 di sabato 11 febbraio, sarà chiusa la stazione di Pineto, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Roseto degli Abruzzi.