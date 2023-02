SAN BENEDETTO - È terminata con un inseguimento e l’arresto di un quarantenne proveniente dal vicino Abruzzo il rocambolesco colpo messo a segno ai danni di uno stabilimento balneare che si trova in viale De Gasperi, sul lungomare Sud di Grottammare. Il quarantenne era infatti riuscito a penetrare all’interno dello stabilimento balneare ma, forzando un infisso, aveva fatto scattare l’allarme.

APPROFONDIMENTI L'INDAGINE Mezz’etto di droga nascosto in casa: arrestato un centralinista del 112 CHOC Segregato dal figliastro in garage: viveva con una brandina e due ciotole dei cani L'OPERAZIONE Recanati, 400 grammi di eroina (per un valore di 15mila euro) tra i cespugli: in manette un 32enne



Non se ne è andato dal momento che, evidentemente, ha pensato di avere almeno un paio di minuti per arraffare qualcosa. In effetti è riuscito a raggiungere il registratore di cassa e di appropriarsi dei pochi soldi che erano contenuti al suo interno.

Ma aveva fatto male i propri calcoli non prevedendo l’immediato arrivo dei carabinieri giunti sul posto in pochissimi secondi. Quando si è reso conto dell’arrivo dei militari si è dato alla fuga riuscendo ad allontanarsi dallo stabilimento balneare e tentando di fuggire in spiaggia.



I militari a quel punto si sono lanciati all’inseguimento e gli sono stati dietro malgrado il malvivente abbia cercato di confondere loro le idee zigzagando tra la spiaggia e il lungomare. Alla fine l’uomo è stato bloccato e arrestato.

Poco prima i militari erano dovuti intervenire anche per le conseguenze delle azioni di un giovane di vent’anni che, in via Marche, sempre a Grottammare, aveva centrato con il proprio veicolo tre mezzi parcheggiati. Il giovane dopo essere stato sottoposto a controllo è risultato positivo all’etilometro.