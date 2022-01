Ladro entra in casa di un'anziana, quando si accorge che c'è anche un familiare lo minaccia con un coltello

SAN BENEDETTO - Dopo il furto portato a termine in via Bissolati a San Benedetto i ladri sono tornati in azione a Porto d'Ascoli. I colpi sono stati messi a segno in due appartamenti in via Asiago e in via Lombardia più o meno alla stessa ora e ciò fa presupporre che si tratti della stessa banda. Nell'appartamento in via Lombardia i ladri sono penetrati e non si sono accoerti che all'interno c'era un'anziana. Quando però un familiare è rincasato si è trovato di fronte il ladro. Il malvivente lo ha mincciato con un coltello per poi fuggire. Sul posto gli agenti della polizia che hanno visionato le telecamere di videosorveglianza vicino al parco Wojtyla e che potrebbero aver ripreso alcune fasi del colpo. Poco prima i malviventi avevano invece tentato di rubare in un condominio di via Asiago. Sono penetrati attraverso un giardino che si trova sul retro e si sono diretti verso un’abitazione che però è disabitata. Hanno impiegato pochissimo tempo a capire che dentro non c’era nulla da rubare e se ne sono andati via provocando però danneggiamenti.

Ultimo aggiornamento: 11:02

