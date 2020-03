I ladri arrivano in mattinata: una casa svaligiata e portone sfondato in un'altra

SAN BENEDETTO - Ladri in azione, di giorno, e in pieno centro. L’amara scoperta, i padroni di casa, l’hanno fatta poco prima dell’ora di pranzo di ieri quando sono rientrati. I ladri hanno colpito in una palazzina che si affaccia su via Calatafimi in pieno giorno.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, positiva una donna di 59 anni di Cingoli. «Familiari in isolamento». Ma il contagio è un giallo

Ennesimo schianto tra auto all'incrocio maledetto: due persone all'ospedale

Sono riusciti ad entrare in un appartamento, portando via oggetti preziosi, ed hanno tentato di penetrare in un altro ma, dopo aver tentato invano di scardinare il portone danneggiandolo seriamente, sono stati costretti a desistere e ad andarsene. Intorno alle 12.30 i residenti delle rispettive abitazioni hanno fatto rientro in casa e si sono trovati di fronte a danni e ammanchi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e quelli del commissariato di San Benedetto i cui addetti del reparto scientifico hanno effettuato tutti i rilievi finalizzati a trovare elementi utili a risalire all’identità dei malviventi. Nessuno, nel vicinato, sembra essersi accorto di nulla e nessuno ha riferito di aver sentito rumori insoliti o comunque sospetti. Al vaglio degli investigatori ci sono anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza che si trovano in zona e che sono stati installati da alcune attività commerciali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA