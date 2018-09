Ladri golosi in agguato Attendono la consegna e rubano 160 paste all'alba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - I ladri golosi erano lì appostati come falchi. Appena hanno visto che le paste venivano depositate, come ogni mattina, davanti al Caffè Pasubio, le hanno rubate.Un cabaret di 160 fra cornetti e bigné che sarebbero servite per le colazioni da servire dopo le 5.Stavolta, però, i titolari non sono rimasti a guardare. Giancarlo Luchetti, in primis, ha voluto sporgere denuncia presso la stazione dei carabineri di San Benedetto del Tronto, portando con sé delle immagini tratte dalle videocamere di sorveglianza.Nei frame si vedono quattro ragazzini che con cappellino con visiera e felpa con cappuccio rubano il vassoio adagiato sui divanetti.«Stamattina il ragazzo che consegna le paste ha lasciato il cabaret proprio dinanzi alla nostra attività - commenta Luchetti - cosa che solitamente diciamo di non fare. Questi quattro erano proprio appostati ed aspettavano che passasse il furgoncino. È la quarta volta che ci succede e non vogliamo più soprassedere. Siamo stanchi e siamo sicuri che, attraverso queste immagini, i militari riusciranno a risalire all'identità dei tre».