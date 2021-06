Ladri in azione nella notte, ripuliscono e danneggiano numerose automobili in sosta

SAN BENEDETTO - Con il ritorno nella zona gialla tornano purtroppo ad aumentare i furti. I ladri sono entrati in azione al Paese Alto di San Benedetto e hanno razziato in alcune automobili parcheggiate. Hanno infranto i vetri dei finestrini e rubato all'interno delle autovetture. Sul posto sono arrivati poco dopo i carabinieri che confidano nelle riprese delle immagini di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo. I carabinieri consigliano sempre di evitare di lasciare oggetti incustoditi, specie se di valore, all'interno delle auto.

Ultimo aggiornamento: 7 Giugno, 09:55

