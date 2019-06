Ladri chiudono la porta e lasciano fuori di casa i legittimi proprietari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO Nella notte tra giovedì e venerdì i ladri sono entrati in casa e, per facilitarsi l’eventuale fuga, hanno messo il chiavistello alla porta chiudendola dall’interno. In questo modo avrebbero avuto tutto il tempo di rendersi conto dell’arrivo dei padroni di casa e, di avere tempo di fuggire attraverso una finestra nel tempo impegnati, dai malcapitati derubati, a capire cosa stesse accadendo. L’amara sorpresa, questa volta, l’hanno avuta i residenti di un appartamento di via Ristori che, ieri notte, sono tornati a casa e si sono trovati di fronte alla porta serrata. Infilata la chiave, infatti, non sono riusciti ad aprire la porta che bloccata. Così hanno dovuto chiamare i vigili del fuoco e, visto che avevano intuito quello che potesse essere accaduto, anche i carabinieri. Quando i vigili del fuoco della caserma di San Benedetto hanno aperto la porta, è arrivata la conferma dei sospetti. I ladri, che ovviamente si erano dileguati, avevano fatto visita all’appartamento. Ad un primo controllo però, oltre all’inequivocabile presenza dei malviventi, sembrerebbe non essere sparito nulla. I carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai pompieri, hanno infatti preso nota di un primissimo inventario effettuato dai padroni di casa che non avrebbero notato alcuna particolare assenza.