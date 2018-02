I ladri con il frullino ripuliscono la cassaforte della palestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Hanno agito indisturbati, utilizzando addirittura una mola per aprire la cassaforte e prendere i soldi che c’erano all’interno. Ben 12mila euro. Ancora furti all’Agraria. I ladri, questa volta, hanno colpito all’interno di una palestra, della Si Sport di via Val Tiberina. Nella notte tra venerdì e sabato sono riusciti a penetrare all’interno dei locali dell’attività che si trova nel cuore del quartiere Agraria quindi, una volta dentro, se la sono presa comoda utilizzando una mola elettrica per aprire la cassaforte. Ma il raid ladresco non è finito lì. Al colpo alla palestra, nelle stesse ore, si è infatti aggiunto quello messo a segno nella sede di alcuni agenti di commercio, la MR rappresentanze ed hanno rubato sia soldi (circa 700 euro) che campionario, oltre cento capi di abbigliamento per un valore di circa 4 mila euro.