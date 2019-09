I ladri al circolo fanno razzia di spiccioli e scolano le birre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - È di pochi spicci, al massimo una trentina di euro, l’ammontare del bottino per il colpo messo a segno da alcuni balordi nella notte scorsa al circolo Mare Bunazze di San Benedetto. Ma i danni potrebbero arrivare ad un valore di mille. Qualcuno, nella notte tra mercoledì e giovedì, è infatti penetrato all’interno del circolo che si trova in pieno centro, una struttura vicinissima all’ex bocciofila, area teatro di un blitz effettuato dalla polizia locale nei giorni scorsi e che spesso viene utilizzato come riparo da balordi e tossicodipendenti.Chi è entrato nei locali è riuscito a forzare l’accesso con un piede di porco quindi, una volta all’interno ha messo tutto a soqquadro riuscendo a portar via alcune bottiglie di birra e bevande analcoliche e qualche moneta trovata nei cassetti. L’ammontare del bottino, tra i soldi e il valore della merce trafugata, può al massimo superare di poco il valore economico di una trentina di euro.