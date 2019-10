San Benedetto, il circolo pescatori all'ex Galoppatoio ancora nel mirino dei ladri vandali

SAN BENEDETTO - Ancora criminali in azione nell’area dell’ex galoppatoio. Qualcuno, nella serata di lunedì, ha infatti tentato di rubare un’auto parcheggiata all’ainterno del circolo Mare Bunazze, la struttura che si trova proprio alle spalle dell’area verde, a ridosso dell’ex discoteca Atlantide. Difficile capire se il ladro (o i ladri) volessero rubare l’auto e trafugare qualcosa al suo interno. Fatto sta che sono entrati nel cortile del circolo, luogo di ritrovo per anziani pescatori e non, e sono riusciti ad entrare nell’abitacolo di una macchina rimessa all’interno del recinto.

Porto San Giorgio, ladri gourmet rubano l'attrezzatura per la pizza e gli amari

San Benedetto, i ladri al circolo fanno razzia di spiccioli e scolano le birre

A quel punto però qualcosa li ha messi in fuga e sono andati via senza prendere nulla. Sulla vicenda stanno ora lavorando i carabinieri della compagnia di San Benedetto che sono al lavoro per capire se si sia trattato di qualche ragazzino che ha trovato un varco e si è intrufolato alla ricerca di una prova della propria bravata, o di un “topo d’auto” intenzionato a fare bottino. Si tratta della seconda volta nel giro di poche settimane che il circolo viene preso di mira dai malviventi. A metà settembre, poco più di un mese fa, i ladri avevano colpito sempre all’interno del Mare Bunazze. In quel caso erano riusciti ad entrare nei locali del circolo. Il bottino era stato di pochi spicci, al massimo una trentina di euro, i danni invece erano stati molto più consistenti. Qualcuno nella notte era infatti penetrato all’interno del circolo che si trova in pieno centro. una struttura vicinissima all’ex bocciofila, area teatro di un blitz effettuato dalla polizia locale nei giorni scorsi e che spesso viene utilizzato come “covo” per balordi e tossicodipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA