I ladri entrano in casa e aprono la cassaforte con la mola: famiglia sotto choc

SAN BENEDETTO - Furto in un'abitazione sulla Statale 16 a San Benedetto, nell'area di piazza Cesare Battisti. Una famiglia al ritorno dal mercatino di Santa Lucia, venerdì sera, ha trovato l'amara sorpresa. Nonostante in casa fossero rimaste accese alcune luci, i ladri, evidentemente certi del fatto che nell'appartamento non fosse presente nessuno, sono entrati rubando tutti gli oggetti di valore e sventrando la cassaforte con una mola.

Sotto choc la famiglia, che oltre ad essere stata privata di diversi beni materiali, è stata violata nell'intimo della propria casa. I ladri, secondo le ricostruzioni, si sarebbero introdotti nell'abitazione intorno alle 19 rimanendo per circa un'ora. Sul posto sono andati gli agenti della polizia del vicino commissariato

