Presa la ladra seriale dei negozi: ha così tanta refurtiva che si cercano i proprietari

SAN BENEDETTO - Aveva colpito in una innumerevole serie di negozi del centro di San Benedetto, portando via talmente tanta roba che ora gli agenti del commissariato sono alla ricerca dei legittimi proprietari di parte della refeurtiva.

La cosa più importante, ad ogni buon conto, è che P.I. romena di trentuno anni arrestata per numerosi furti con destrezza di bigiotteria e capi d'abbigliamento, sia stata assicurata alla giustizia. Erano pervenute agli uffici della polizia di Stato alcune segnalazioni concernenti una donna straniera con capelli biondi di corporatura esile intenta ad asportare articoli e oggetti in vendita all’interno di negozi che si trovavano in un'area geografica ben definita: tra via XX Settembre, viale Secondo Moretti e via Montebello e via Galilei. Gli agenti sono riusciti ad intercettarla. La donna al momento del fermo, era in possesso di borse e zaini all’interno dei quali venivano rinvenuti numerosi articoli di bigiotteria, calzature e abbigliamento oggetto di furti avvenuti nel corso della mattinata. Invece, in seguito alle perquisizioni, è stato rinvenuto e sequestrato altro materiale, soprattutto capi di abbigliamento ancora muniti del cartellino. Il giudice ha deciso che dovrà restare in carcere e non usufruire degli arresti domiciliari.

